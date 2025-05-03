نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل رزق تتصدر تريند جوجل بعد احتفالها بعقد قران ابنتها هيا إسماعيل كتكت وسط حضور فني مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة أمل رزق محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد أن احتفلت بعقد قران ابنتها الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت، ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت، على المهندس آدم مصطفى العربي، وذلك في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

أقيم عقد القران في أجواء روحانية مميزة، تولى عقده الداعية الشيخ مصطفى حسني، بحضور المنشد مصطفى عاطف، الذي أضفى على المناسبة طابعًا روحانيًا من خلال تقديمه مجموعة من الأناشيد الدينية التي لاقت استحسان الحضور.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركة أمل رزق هذه اللحظة المميزة، وتقديم التهاني للعروسين. من أبرز الحضور: الفنان هاني رمزي، الفنانة مايان السيد، الفنانة عبير منير، الفنانة إيناس عز الدين، الفنان جمال عبد الناصر، والفنان محمد عبد الحافظ، إلى جانب مساعدة المخرج ندى منير حسن، ومصممة الأزياء منى الزرقاني.

أبرز المعلومات عن هيا إسماعيل

العروس هيا إسماعيل كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق والمنتج الراحل إسماعيل كتكت، تعمل في مجال التصوير وشاركت خلف الكاميرا في عدة أعمال درامية بارزة، منها: "عائلة الحاج نعمان" بجزئيه، "نسر الصعيد"، "يلا نسوق"، إلى جانب عملها مع النجمة منى زكي في مسلسلي "لعبة نيوتن" و"تحت الوصاية". وكان آخر أعمالها مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، وأحمد عزمي، وشارك فيه دياب وأحمد فهيم كضيوف شرف.

أما النجمة أمل رزق، فهي واحدة من نجمات الدراما المصرية التي تألقت منذ التسعينيات، وبدأت مشوارها الفني من خلال شاشة التلفزيون بعد تخرجها في المعهد العالي للفنون المسرحية. قدمت خلال مسيرتها مجموعة من الأدوار البارزة في مسلسلات شكلت علامات في تاريخ الدراما، مثل: "ليالي الحلمية"، "العائلة"، "السيرة الهلالية"، "أم العروسة"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "أسمهان"، "أنا قلبي دليلي"، و"أفراح القبة"، بينما كان آخر ظهور درامي لها في مسلسل "روز وليلى" مع النجمين يسرا ونيللي كريم.

حفل عقد القران لاقى اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر الجمهور عن إعجابه بأجواء الحفل العائلية وبظهور أمل رزق المتألق، ما جعلها تتصدر الترند وتحتل مساحة واسعة من تعليقات المتابعين الذين تمنوا للعروسين حياة مليئة بالسعادة.

