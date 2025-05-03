نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابتسام تسكت تتصدر تريند جوجل بعد إعلان خطوبتها بصورة رومانسية وغموض يلف هوية العريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّرت الفنانة المغربية ابتسام تسكت تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان خبر خطوبتها بشكل مفاجئ لجمهورها، من دون أن تكشف عن هوية العريس، الأمر الذي زاد من فضول المتابعين وأشعل منصات التواصل الاجتماعي.

وشاركت تسكت جمهورها فرحتها من خلال صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية قفطانًا مغربيًا تقليديًا باللون الأبيض، بينما كانت تمسك بيد خطيبها الذي تعمّدت إخفاء وجهه، ليبقى الغموض سيد الموقف. وأرفقت ابتسام الصورة بتعليق بسيط ومعبّر جاء فيه: "لقد قلت نعم"، في إعلان مباشر لارتباطها الرسمي.

وفور نشر الصورة، انهالت عليها التعليقات من جمهورها ومتابعيها من مختلف الدول العربية، حيث عبّروا عن فرحتهم بالخبر السعيد، ووجّهوا لها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار، في حين عبّر آخرون عن فضولهم لمعرفة هوية العريس الغامض.

اللافت أن ابتسام لم تكتفِ بالصورة والتعليق، بل أعادت إشعال الحديث حول حياتها الخاصة، إذ كان لها تصريح سابق في مقابلة صحافية أكدت خلالها أنها تعيش قصة حب قوية، وأنها تخطّط للزواج قريبًا. كما صرّحت حينها بأن حبيبها من خارج الوسط الفني ويحمل الجنسية العراقية، وقد تعرّفت عليه خلال إحدى المناسبات في المغرب.

لكن اللافت أكثر، أن تسكت أشارت سابقًا إلى أن حبيبها لا يحب الأضواء، وطلب منها أن تبتعد تدريجيًا عن الفن بعد الزواج، ما أثار تساؤلات جمهورها اليوم، حول ما إذا كانت تفكر بالفعل في الابتعاد عن الساحة الفنية بعد ارتباطها.

ويُذكر أن ابتسام تسكت تُعد من أبرز النجمات المغربيات على الساحة الغنائية والتمثيلية، وحققت شهرة واسعة منذ مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي"، كما تُعرف بجمالها وأناقتها وحرصها على إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن الإعلام، وهو ما تواصلت عليه حتى إعلان خطوبتها اليوم.