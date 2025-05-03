نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيتي تعود للأضواء في عمر الـ94: بطلة الأبيض والأسود تتصدر التريند من اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عادت الراقصة والممثلة الشهيرة كيتي لتتصدر محركات البحث من جديد، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل أخبارًا حول حالتها الصحية، وسط مفاجأة كبيرة لمحبيها، حيث تبيّن أنها لا تزال على قيد الحياة وتعيش في اليونان بعيدة عن الأضواء، وتستمتع بحياتها في عمر 94 عامًا.

كيتي، صاحبة البسمة الساحرة والحضور المختلف، كانت واحدة من أشهر نجمات الرقص في حقبة الأبيض والأسود، وشاركت في نحو 60 فيلمًا خلال أقل من عقدين، أبرزها أعمالها مع نجم الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين. وبرغم تواجدها في عصر ازدحم بأسماء راقصات لامعات، استطاعت أن تضع لنفسها بصمة خاصة، بفضل خفة ظلها وأناقتها على الشاشة.

اختفاؤها المفاجئ عن الساحة الفنية ظل لغزًا يحير الجمهور، خاصة مع تداول شائعات تربطها بشخصيات بارزة مثل رجل المخابرات الشهير رفعت الجمال المعروف بـ "رأفت الهجان"، وهو ما لم يتم تأكيده حتى اليوم، ليبقى اسم كيتي محاطًا بالغموض حتى بعد عقود من غيابها.