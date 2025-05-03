نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي وطه دسوقي يتصدران جوائز الدراما في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ73، برئاسة الأب بطرس دانيال، كوكبة من النجوم المتميزين في مجال الدراما التلفزيونية، حيث حصلت الفنانة إيمان العاصي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل برغم القانون، فيما نال الفنان طه دسوقي جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل حالة خاصة، وقد تسلمت التكريم عنه الفنانة هبة عبد الغني لغيابه. كما مُنحت الجائزة التشجيعية للفنانة هاجر السراج تقديرًا لبصمتها الفنية الواعدة.

تكريم إيمان العاصي وانتصار

أبرز المكرمين

وضمت لجنة تحكيم الدورة كوكبة من الأسماء البارزة برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كل من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبة عبد الغني، الكاتب أحمد مراد، مدير التصوير د. أيمن أبو المكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

وشهدت هذه الدورة مشاركة 6 أفلام فقط من أصل 44 فيلمًا عُرضت تجاريًا خلال العام، تم اختيارها استنادًا إلى معايير إنسانية وفنية وأخلاقية دقيقة، وهي:

• ليه تعيشها لوحدك (إخراج حسام الجوهري)

• رحلة 404 (إخراج هاني خليفة السيد)

• الهوى سلطان (إخراج هبة يسري)

• رفعت عيني إلى السماء (إخراج ندى رياض وأيمن الأمير)

• الفستان الأبيض (إخراج ﭼيلان عوف)

• البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (إخراج خالد منصور)

يُذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي يُعد من أقدم المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1952، ويواصل حتى اليوم رسالته في دعم السينما ذات القيم والرسائل الهادفة، من خلال تنظيمه السنوي المنتظم.