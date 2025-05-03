تكريم لوسي وانتصار في مهرجان المركز الكاثوليكي بدورته الـ73 وسط احتفاء بالسينما الإنسانية

أحمد جودة - القاهرة - في دورته الـ73.. مهرجان المركز الكاثوليكي يكرّم رموزًا فنية ويحتفي بـ6 أفلام إنسانية

أقيمت فعاليات الدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، وسط أجواء من الاحتفاء بالفن الراقي والالتزام الإبداعي، حيث كرّم المهرجان نخبة من الأسماء المؤثرة في المشهد الفني، من بينهم الفنانة لوسي، والفنانة انتصار، وعازفة البيانو الدكتورة مارسيل متى، ومدير التصوير مصطفى عز الدين، تقديرًا لمساهماتهم الفنية البارزة.

تكريم لوسي

تكريم انتصار

وتضمنت لجنة تحكيم هذه الدورة أسماء لامعة من صناع الفن، حيث ترأسها المخرج طارق العريان، وضمّت في عضويتها كلًا من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبة عبد الغني، الكاتب والسيناريست أحمد مراد، مدير التصوير د. أيمن أبو المكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

واختارت اللجنة 6 أفلام فقط من بين 44 فيلمًا عُرضت تجاريًا خلال العام، وذلك بناءً على معايير إنسانية وأخلاقية وفنية صارمة. وهذه الأفلام هي:

• «ليه تعيشها لوحدك» إخراج حسام الجوهري

• «رحلة 404» إخراج هاني خليفة السيد

• «الهوى سلطان» إخراج هبة يسري

• «رفعت عيني إلى السماء» إخراج ندى رياض وأيمن الأمير

• «الفستان الأبيض» إخراج ﭼيلان عوف

• «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» إخراج خالد منصور.

نبذة عن مهرجان المركز الكاثوليكي المصري

يُعد مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر والعالم العربي، إذ انطلقت دورته الأولى عام 1952، ليُسجّل اسمه كأقدم مهرجان سينمائي في الشرق الأوسط يُنظم بشكل سنوي منتظم، ويُعرف عنه التزامه بتكريم الأعمال التي تتسم بالقيم الفنية والإنسانية.