آية سماحة تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتعلق: “كلك عاجبني”

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أحمد جودة - القاهرة -



حرصت الفنانة آية سماحة على تهنئة زوجها بعيد ميلاده برسالة مليئة بالمشاعر نشرتها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيها عن حبها الكبير له وامتنانها لوجوده في حياتها.

وكتبت آية في تهنئتها: “كل سنة وأنت عاجبني كلك يا ولا.. كلك عاجبني.. كل سنة وأنت سيد الرجالة”، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين شاركوها التهاني والتعليقات الإيجابية.

آية سماحة وزوجها سباعي

كما تُعرف آية سماحة بتواصلها العفوي مع جمهورها، وبمشاركتها للحظاتها الإنسانية والشخصية، إلى جانب مسيرتها الفنية التي تتنوع بين السينما والتلفزيون.

آخر أعمال آية سماحة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال آية، مسلسل "الكابتن" الذي عرض خلال السباق الرمضاني لعام 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا حيث كان يقابلها البطولة الفنان أكرم حسني.

أبطال وصُنّاع مسلسل "الكابتن"



يشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم المميزين، إلى جانب أكرم حسني، ومن بينهم:

آية سماحة

سوسن بدر

سامي مغاوري

أحمد عبد الوهاب

عمر شوقي

أحمد الرافعي

ميمي جمال

المسلسل من تأليف عمرو الدالي، وقصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media بقيادة المنتج كريم أبو ذكري.

قصة مسلسل "الكابتن" وأحداثه المشوقة

تدور أحداث المسلسل حول "حسام"، وهو كابتن طيار يجد نفسه في موقف غريب عندما يقع حادث جوي مأساوي أثناء إحدى رحلاته، حيث تتحطم الطائرة ويفقد جميع الركاب حياتهم، بينما ينجو هو وحده بشكل غامض.

لكن الصدمة الحقيقية تبدأ عندما يبدأ حسام في رؤية أرواح الركاب الراحلين، الذين يعودون ليطلبوا منه إكمال مهامهم العالقة قبل أن يعبروا إلى العالم الآخر، مما يدخله في مغامرات تجمع بين الرعب والكوميديا والمواقف غير المتوقعة، وسط محاولاته لفهم ما يحدث.