نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شهر من عرضه.. “الصفا الثانوية بنات” يثبت حضوره بثبات في دور العرض في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



واصل فيلم “الصفا الثانوية بنات” تواجده القوي ضمن قائمة الأفلام المتصدرة لشباك التذاكر، محققًا 166 ألف جنيه في إيرادات أمس، ليحتل بذلك المركز الثالث بين الأفلام المنافسة حاليًا.

وبعد مرور 4 أسابيع على بدء عرضه، اقترب الفيلم من كسر حاجز الـ20 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي إيراداته حتى الآن 19 مليونًا و954 ألف جنيه، ما يعكس حالة من التفاعل الإيجابي مع العمل واستمراره في حصد الإيرادات بثبات.

قصة فيلم الصفا الثانوية بنات

تدور أحداث الفيلم داخل مدرسة الصفا ثانوية للبنات، حيث ينتقل أستاذ طموح للعمل في المدرسة، لكنه يواجه العديد من المواقف الكوميدية التي تقلب حياته رأسًا على عقب، في ظل تشابك علاقاته مع شخصيات مختلفة من داخل وخارج المدرسة. ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري، خاصة من محبي الأفلام الكوميدية الخفيفة.

أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات



"الصفا ثانوية بنات" من بطوله علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وهاله فاخر وئام مجدي ولينا صوفيا وإسراء رخا وتوانا الجوهري وغيرهم العديد ومن انتاج احمد السبكي وكريم السبكي وتأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح.