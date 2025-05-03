نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “سيكو سيكو” يواصل تحطيم الأرقام ويثبت نفسه كثاني أعلى فيلم في تاريخ السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل فيلم “سيكو سيكو” زحفه نحو القمة محققًا نجاحًا جماهيريًا مدويًا، بعدما سجل أمس فقط إيرادات بلغت 3 ملايين و52 ألف جنيه، ليحافظ على صدارة شباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي.



وبذلك يرتفع إجمالي ما حققه الفيلم إلى 153 مليونًا و526 ألف جنيه، متجاوزًا بفارق كبير فيلم “بيت الروبي” الذي كان قد سجل نحو 130 مليون جنيه، ليصبح “سيكو سيكو” ثاني أعلى الأفلام إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

ورغم هذا الإنجاز اللافت، لا يزال فيلم “ولاد رزق 3 – القاضية” محافظًا على المركز الأول بفارق مريح، حيث بلغ إجمالي إيراداته نحو 260 مليون جنيه وقت عرضه، ما يجعله الرقم الأصعب حتى الآن في سباق الإيرادات.

نجاح فيلم “سيكو سيكو” اللافت يعكس حالة من التفاعل الجماهيري الكبير مع محتواه، وسط توقعات بأن يواصل حصد الملايين في الأسابيع المقبلة، وربما يقترب من رقم “القاضية” في حال استمرار الزخم بنفس القوة.

قصة فيلم "سيكو سيكو"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول مغامرات شابين أحدهما يعمل في شركة شحن، والآخر مدمن لألعاب الفيديو. ينقلب مسار حياتهما رأسًا على عقب بعد تورطهما في مشكلة غامضة تدفعهما إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والمفاجآت، ويحاولان الخروج منها بأقل خسائر ممكنة وسط الكثير من الضحك والتشويق.



أبطال وصُناع فيلم "سيكو سيكو"

يضم فيلم سيكو سيكو كوكبة من النجوم، على رأسهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب مجموعة من الوجوه المميزة، العمل من تأليف محمد الدباح، ويقوده إخراجيًا عمر المهندس، في تجربة تمزج بين الكوميديا والمغامرة بأسلوب مختلف.



وعلى صعيد آخر، تألق الفنان طه دسوقي مؤخرًا ضمن السباق الرمضاني 2025 من خلال مشاركته في مسلسل ولاد الشمس، إلى جانب النجم أحمد مالك، والفنان القدير محمود حميدة، ومعتز هشام، ومريم الجندي، وفرح يوسف، وفليكس، وجلا هشام. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios، وقد حظي بإشادة واسعة لما حمله من موضوعات إنسانية وأداء تمثيلي لافت.



كما تألق الفنان عصام عمر مؤخرًا ضمن السباق الرمضاني 2025 من خلال مشاركته في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، حيث كان يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، غادة إبراهيم، وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.