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أحمد جودة - القاهرة - مهرجان المركز الكاثوليكي يحتفي بأهل الفن والإعلام في دورة استثنائية

في ليلة احتفالية مبهرة، افتتح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما فعاليات دورته الجديدة بتكريم نخبة من رموز الفن والإعلام ممن أثروا الساحة الإبداعية بأعمالهم الراقية والمتميزة.

وشهد الحفل تكريم الإعلامية هالة حشيش، والفنان أحمد ماهر، والفنان شريف الدسوقي، والكاتبة مريم نعوم، والفنانة مادلين طبر، تقديرًا لمسيرتهم المهنية وتأثيرهم الملحوظ في المشهد الثقافي والفني.

كما أعلن المهرجان عن منح جوائز الريادة السينمائية لكل من: الفنانة صابرين، والفنانة القديرة سميرة محسن، والفنان أحمد ماهر، والفنانة لوسي، والنجم محمود الحديني.

وشهد الحفل توزيع جوائز خاصة لعدد من المبدعين، من أبرزها:

• جائزة المركز الخاصة: للكاتبة مريم نعوم

• جائزة فريد المزاوي: للمخرج هاني لاشين

• جائزة الأب يوسف مظلوم: للفنان شريف الدسوقي

• جائزة التميز الإعلامي: للإعلامية هالة حشيش

• جوائز الإبداع الفني: للفنانة انتصار، والفنانة مادلين طبر، والمنتج حسين القلا، وعازفة البيانو د. مارسيل متى، ومدير التصوير مصطفى عز الدين

وفيما يخص الأعمال الدرامية المتميزة لعام 2024، قررت اللجنة العليا للمهرجان منح:

• جائزة أفضل ممثلة: للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون

• جائزة أفضل ممثل: للفنان طه دسوقي عن دوره في مسلسل حالة خاصة

• الجائزة التشجيعية: للفنانة هاجر السراج

مهرجان المركز الكاثوليكي يواصل في كل دورة دوره الثقافي والإنساني في تسليط الضوء على الإبداع الملتزم والموهبة الحقيقية، مؤكدًا مكانته كواحد من أعرق وأرقى الفعاليات السينمائية في مصر والعالم العربي.