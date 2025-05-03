نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج عماد ماهر درع هيباتيا الذهبية في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل ختام المهرجان تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج والمونتير عماد ماهر، ومنحهما درع هيباتيا الذهبية للإبداع.



الفنان عماد ماهر، أخرج ٤ افلام قصيرة حازت على عدة جوائز ‎منها: "لمبة نيون" و"عاطف "و "زكريا"، كما عمل كمونتير في عدة أفلام قصيرة منها ( حاجة ساقعة – آمن جدًا – حار جاف صيفًا – نسخة شعبية ).



مصطفى شعبان، هو مهندس صوت سينمائي، بدأ مسيرته بالعمل بالأفلام القصيرة والتسجيلية والطويلة حيث شارك العديد منها في مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان كان وبرلين وفينيسيا وكليرمونت.

من أبرز أفلامه: (ظلال) فيلم تسجيلي حصل على جائزة الفيبريسي من مهرجان فينيسيا ٢٠١٠، (أخر أيام المدينة) فيلم طويل حصل على جائزة كاليجاري في مهرجان برلين ٢٠١٦، (الفخ) فيلم قصير حصل على جائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان ٢٠١٩، (حنة ورد) فيلم قصير حصل على جائزة مهرجان كليرمونت ٢٠٢٠، (سعاد) فيلم طويل شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان ٢٠٢٠، (عيسى) فيلم قصير شارك في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان ٢٠٢٣.

وقال الفنان أنسي أبو سيف إن هذه التكريمات تحمل اسم الراحل الفنان صلاح مرعي.

وأضاف الفنان ومهندس الديكور قائلا: "هذه الجائزة باسم الراحل الفنان صلاح مرعي لأنه كان داعما ومتبنيا للشباب وأخرج جيل كامل من الفنانين ومهندسي الديكور وأصبحوا نجوم هذه المهنة في السينما والتلفزيون المصري".

‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.



‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.



‏‎وقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة الحالية وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.



‏‎المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.