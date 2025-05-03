نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتج محمد العدل: مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أصبح ملهم لشباب المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المنتج محمد العدل إن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أصبح ملهم لأبناء المحافظات وذلك بعدما تواصل معه شباب من قنا والمنيا يطلبون منه الدعم لإنشاء مهرجانات في محافظاتهم أسوة بالإسكندرية.

ووصف المنتج محمد العدل المهرجان قائلا: "مهرجان حقيقي يعرض في محافظة حقيقية لجمهور حقيقي تبناه شباب حقيقي فنان وشاهدنا أفلام حقيقية وندوات حقيقية".

وأضاف المنتج محمد العدل:" أهلا بكل المهرجانات اللي بيقوم عليها شباب.. كبرتوا واحنا اللي محتاجين الدعم منكم دلوقتي.. بشكر كل الفنانين أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا أو منتجين على حضورهم.. سعيد بيكم جدا وبتمنى إن الدعم يستمر.. المهرجان بيكبر وأنا بعجز جنبه.. وعقبال الدورة ال ١٢ ".

‏‎وشهد حفل الختام تقديم أوبريت من فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني بمجموعة من الأغنيات منها الزفة الاسكندراني،وأقروا الفاتحة لأبو العباس ومجموعة من الأغنيات الأخرى.

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‏‎‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.



‏‎‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور تحت رعاية الهيئة العامة لتنشيط السياحة



‏‎‏‎وقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة الحالية وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.



‏‎‏‎المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.