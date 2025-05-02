نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يطلب الدعاء لوالده ويستعد لطرح فيلم “أسد” التاريخي بعد 3 سنوات من التحضير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك النجم محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” بصورة دافئة تجمعه بوالده، وعلّق عليها قائلًا: “اللهم بارك في صحة وعمر أبويا وكل أب بحق يوم الجمعة المبارك”، وقد لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهور رمضان الذي عبّر عن إعجابه بالجانب الإنساني والعائلي للنجم، بعيدًا عن أضواء الشهرة.

محمد رمضان يطلب الدعاء لوالده ويستعد للعودة الكبرى بفيلم “أسد” التاريخي بعد 3 سنوات من التحضير

وتأتي هذه اللقطة العائلية في وقت يستعد فيه محمد رمضان لعودة قوية إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلمه الجديد “أسد”، وهو عمل سينمائي ضخم تدور أحداثه في عام 1280 ميلادية، خلال حقبة المماليك وثورة العبيد، التي يتصدرها رمضان بشخصية محورية تقود التمرد وتواجه النظام القائم.

تصريحات محمد رمضان السابقة

رمضان كشف في تصريحات سابقة أن الفيلم استغرق 3 سنوات من التحضير، مما اضطره إلى التوقف عن تقديم مسلسلات درامية في السنوات الماضية، موضحًا أن “أسد” يتطلب تفرغًا كاملًا نظرًا لتعقيد أحداثه وتفاصيله التاريخية الدقيقة.

الفيلم من تأليف محمد وشيرين دياب، ومن إخراج المخرج المبدع محمد دياب، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما العربية أبرزهم: ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، إلى جانب عدد من الفنانين السودانيين.

ويُعد “أسد” هو ثاني تجربة لرمضان في عالم السينما التاريخية، بعد نجاحه في بطولة فيلم “الكنز” بجزأيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة، حيث جسّد شخصية “علي الزيبق” في إطار ملحمي مزج بين الأسطورة والتاريخ.

يُذكر أن محمد رمضان يُعد من أبرز نجوم الصف الأول في الوطن العربي، وقد حقق شهرة واسعة من خلال أعماله المتنوعة في السينما والتلفزيون، إلى جانب نجاحاته في الغناء والحفلات الجماهيرية.