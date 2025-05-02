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أحمد جودة - القاهرة - أحمد حاتم ضيف برنامج “عندي سؤال” على منصة وقناة “المشهد”

يطل الفنان أحمد حاتم الليلة على جمهور منصة وقناة المشهد، من خلال ظهوره ضيفًا على برنامج “عندي سؤال” الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس، وذلك في حلقة مرتقبة من المتوقع أن تكشف الكثير عن حياة حاتم الفنية والشخصية.

حيث شارك أحمد حاتم متابعيه صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، جمعته بالمقدم محمد قيس، وعلّق قائلًا: “استنوني في حلقة النهاردة من برنامج #عندي_سؤال مع الإعلامي محمد قيس على منصة وقناة المشهد.”

الفنان أحمد حاتم

الليلة.. أحمد حاتم ضيف برنامج “عندي سؤال” على منصة وقناة “المشهد”

المتألق أحمد حاتم

وتُعرض الحلقة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و10 مساءً بتوقيت الإمارات، وينتظر الجمهور أن تكون الحلقة مليئة بالمفاجآت، خاصة مع طبيعة البرنامج الذي يتسم بالصراحة والأسئلة الجريئة.



آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم هو فيلم "عاشق"، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان وتدور الأحداث في إطار تشويقي مما يجذب الجمهور لمشاهدة فيلم "عاشق" فور عرضه.

أبطال وصُناع فيلم "عاشق"

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين.



آخر أعمال أحمد حاتم الدرامية

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل “عمر أفندي” والتي تدور قصته حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.



طاقِم عمَل مسلسل "عمر أفندي"



و ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.