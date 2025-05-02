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أحمد جودة - القاهرة -



شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بصورة جديدة خطفت الأنظار، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مستوحاة من الأجواء الكلاسيكية، وعلّقت عليها قائلة: “Vintage Vibes”.

وظهرت ميرنا وهي تجلس داخل غرفة ذات طابع أرستقراطي قديم، تزينها اللوحات الفنية والتحف الذهبية، مرتدية فستانًا أبيض ناعمًا، مع عقد بارز وتسريحة شعر بسيطة زادت من جاذبيتها.

المتألقة ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة وتستحضر “الزمن الجميل”

وقد نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها خلال دقائق من نشرها، وأثارت تفاعلًا كبيرًا في التعليقات.

كما يُذكر أن ميرنا نور الدين من النجمات الشابات اللواتي لفتن الأنظار مؤخرًا بأدوارهن المميزة، كما تحرص دائمًا على مشاركة لحظاتها الخاصة مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ميرنا، مسلسل "فهد البطل" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني لعام 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا حيث أشاد به الجمهور واستمتع به.

أبطال مسلسل "فهد البطل"





يشارك في بطولة مسلسل "فهد البطل" مجموعة من النجوم، من بينهم:

أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي مع خط صعيدي قوي، حيث يجسد أحمد العوضي دور فهد، الشاب الصعيدي الذي يضطر إلى الهرب مع شقيقته راوية بعد مقتل والده على يد عمه.



بعد وصوله إلى القاهرة، يحاول فهد بناء حياة جديدة، لكنه يجد نفسه في صراعات مع عائلات قوية وأصحاب نفوذ، ليبدأ رحلة انتقام طويلة ضد كل من ظلموه.