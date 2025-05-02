“العايق”.. علي الزيبق ودليلة يعودان إلى الخشبة برؤية معاصرة في قصر الأمير طاز

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد قصر الأمير طاز لاستقبال العرض المسرحي الجديد “العايق”، في تجربة فنية تعيد إحياء واحدة من أشهر الحكايات الشعبية المصرية، “علي الزيبق والمقدم دليلة”، ولكن برؤية درامية معاصرة تتجاوز الشكل التقليدي للسرد الشعبي.

مسرحية العايق

العرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن تأليف الكاتبة أميرة عز الدين التي استلهمت المسرحية من روايتها التي تحمل نفس الاسم، ومن إخراج نور عفيفي، ويشارك في تقديمه نخبة من الفنانين، على رأسهم الفنان الكبير أشرف فاروق، إلى جانب محمد سعيد، ماجدة اللبان، آيتن محمد، نورا فياض، عبد الرحمن البارودي، أحمد سليمان، عمرو حسام (بونو)، سماح غالي، كريم محمود، بهجة، محمد البدر، محمود عوض، عادل مراد، والطفلة ريتال، بمشاركة مجموعة متميزة من المواهب الشابة.

يتكامل العمل فنيًا مع أشعار طارق عمار، وألحان وتوزيع موسيقي عمرو العدوي، وغناء جون سامي، وسينوغرافيا مونيكا مدحت، وتصميم رقصات محمد سعد، ويشارك في الإخراج المنفذ نورا صلاح الدين ودينا سيف.

تنطلق العروض يوم الأحد 4 مايو وتستمر حتى 8 مايو، يوميًا في تمام السابعة والنصف مساءً، ضمن مبادرة التجارب النوعية (بطبيعة مكانية مغايرة) التي يقدمها إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بفرع ثقافة القاهرة، من خلال قصر ثقافة عين حلوان.

“العايق” ليس فقط عرضًا مسرحيًا، بل مغامرة فنية تمزج بين التراث الشعبي والحداثة، وتعيد رسم ملامح بطلي الحكاية في ضوء جديد ينبض بالحيوية والإبداع.