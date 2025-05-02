نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علي رزق: والدي رجل عصامي بدأ من الكوافيرات حتى أصبح مالك لمحل كشري كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان محمد علي رزق عن حزنه الشديد لوفاة والده ورحيله عن دنيانا، مشيرًا إلى أنه كان نموذج للرجل العصامي حتى أصبح مالكًا لأكبر محلي كشري في منطقة وسط البلد، موضحًا سبب رفض والده دخوله عالم التمثيل.

وقال محمد علي رزق خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه" الذي يقدمه عمر توفيق على منصة "ستوري بالعربي":"بعد وفاة أبويا الله يرحمه بقى كل حاجة في حياتي ناقصها حتة، وديه سنة الحياة، ووقت ولادة ابني يحيى كنت محتاجه وبقول هو فين؟ ووقت جوازي كنت داخل بدور عليه وسط الناس".

وأضاف: "والدي كان راجل يجهل القراءة والكتابة وده شيء لا يعيبه وعنده ذكاء الفطرة، وهو مثال حي ونموذج للإنسان العصامي اللي بنى نفسه بنفسه، بدأها كعامل بيكنس في الكوافيرات إلى أن أصبح مالك لمحل كشري كبير في وشط البلد وبنى نفسه بنفسه".

محمد علي رزق خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه" الذي يقدمه عمر توفيق

الفنان محمد علي رزق

وأردف: "كان رافض بشكل قطعي إني أمثل ولما قولتله هدخل آداب قسم مسرح وقالي خُد شهادة وبعدين العب براحتك، مكنش مؤمن إن ليسانس آداب مسرح تبقى شهادة، ولكن والدتي اللي أقنعته وقالتله سيبه براحته.

واختتم محمد حديثه عن والده، قائلًا: والدي كان مشفق عليا ويقول لأخواتي خلوا بالكم منه، ده مالوش مستقبل، وكان شايفني ضيعت نفسي، ولكن مع الوقت بدأ يشوف الموضوع بشكل تاني لما يقابل ناس ويكلموه عليا وبقى هو داعم كبير جدًا وتحول الموضوع 180 درجة قبل ما يتوفى بنحو 5 أو 6 سنين.