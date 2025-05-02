نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خلط أحداث المسلسل بقضية طفل دمنهور.. الجهة المنتجة لـ مسلسل "لام شمسية" تصدر بيانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل "لام شمسية" تريند جميع مواقع التواصل الاجتماعي وذلك أثناء احتلال قضية تلميذ البحيرة الذي تعرض للاعتداء على يد أحد العاملين بالمدرسة التريند، وهذا بسبب التشابه الذي يتواجد بين قصة المسلسل وتلك القضية.

بيان الجهة المنتجة لـ مسلسل “لام شمسية”

فقد أعلنت الجهة المنتجة لـ مسلسل "لام شمسية" بيانًا بعد ربط أحداث المسلسل بقضية طفل دمنهور وذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث نشرت قائلة: "خلط الواقع بالخيال، مقدرين ومثمنين وممتنين للغاية لكل الإشادات بدور مسلسل لام شمسية في إلقاء حجر في مياه الإنكار الراكدة.. ده واجبنا وتم صناعته بمحبة حقيقية لهذا المجتمع وهذه البلد".

واستكملت: "ولكن نرجو من الجميع مراعاة المهنية وتغليب العقل على العاطفة في المنشورات.. وعدم نشر صور نجوم المسلسل مع صور المتورطين في هذه القضية أو غيرها.. لإن خلق هذه الصورة الذهنية غير منصف على الإطلاق لنجوم قرروا اعطاء الأولوية لفنهم عن صورتهم الشخصية في مجتمع تعود على خلط الواقع بالخيال ووصم الفنانين بسبب أدوارهم.

المسلسل قام بدوره الفني.. وانتهى دوره بتسليم الراية للمجتمع".

واختتمت المنشور: "والآن المجتمع يقوم بدوره لتمكين أهالي الضحايا وإعلاء دور القانون وقيمة العدالة، نرجو عدم خلط الأوراق".

منشور الجهة المنتجة



أبطال مسلسل "لام شمسية"

ومسلسل لام شمسيّة مكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.



قصة مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، ويتناول قضية التحرش بالأطفال، وتلعب خلاله أمينة خليل شخصية موظفة في إحدى المدارس الدولية.

بوستر مسلسل لام شمسية

عرض عالمي للحلقة الأولى في كولورادو

يستضيف مهرجان SeriesFest عرض الحلقة الأولى من مسلسل "لام شمسية" يوم 4 مايو المقبل، ضمن فعاليات دورته الجديدة.

ويعد المهرجان منصة دولية مرموقة تحتفي بأفضل الإنتاجات التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل مشاركة "لام شمسية" شهادة جديدة على تميز الدراما العربية وقدرتها على المنافسة عالميًا.



ندوة خاصة مع صناع العمل بعد العرض



يعقب عرض الحلقة الأولى ندوة حوارية مميزة بحضور مؤلفة العمل الكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي.

سيتناول اللقاء مناقشة تفاصيل المسلسل، ورصد كواليس صناعته، إضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية التي طرحها العمل، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور خلال عرضه في رمضان.

