تامر حسين يروج لعمل غنائي جديد مع الفنانة نانسي عجرم (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - روج الشاعر الغنائي تامر حسين لعمل غنائي جديد يجمعه بالفنانة نانسي عجرم وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صور من الكواليس وعلق عليها قائلًا: "أغنية جديدة صيف 2025 مع صديقتي الفنانة الجميلة نانسي عجرم، مع زمايلي الأساتذة المبدعين الملحن محمد يحيي، والموزع طارق مدكور".



منشور تامر حسين

منشور تامر حسين

آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم

وكان اخر اعمال نانسي عجرم هي أغنية طول عمري نجمة، من كلمات هاني عبدالكريم، وأخرج الفيديو كليب ريشا سركيس، وتعد الاغنيه آخر أعمال الملحن الراحل محمد رحيم، والذي وافته المنية في نوفمبر الماضي.

نانسي عجرم

كلمات أغنية طول عمري نجمة

تلاقيك بتسهر عايش حياتك ولا حتى فيا بتفكر

تلاقيك بتحكي عني لصحابك عن إني بعدك مش هقدر

تلاقيك بتسهر عايش حياتك ولا حتى فيا بتفكر

تلاقيك بتحكي عني لصحابك عن إني بعدك مش هقدر

يسلم لسانك ده أنا لو مكانك كنت أقول أكتر وأكتر

كنت أقول أكتر وأكتر

أنت حليت في عيون الناس

لما بقيت ويايا

يرحم أيام لما اتمنيت

تتصور صورة معايا

دلوقتي غرورك بقى حقك

ألّف ألف حكاية

افتح رسايلي ووريهم

كلمة بحبك مش عيبي

طول عمري نجمة في نظرهم

مستكتريني على حبيبي

وحبيبي كان ملهوش أمان

ده شيء مكنش في ترتيبي





آخر أعمال الشاعر الغنائي تامر حسين



وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الشاعر تامر حسين هي مشاركته في ألبوم بهاء سلطان الجديد بأغنيات وهي "رسيني" و"بتشوف فلان"، والجدير بالذكر أن الأغنيات قد نالت استحسان الجميع منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيهم.

ويذكر أن أغنية "بتشوف فلان" هي من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

ويذكر أن أغنية "رسيني" وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

تامر حسين

كلمات أغنية "رسيني" لـ بهاء سلطان

بطريقة مِش مُناسبة

ماتليقشي بـ اللي بينّا

مشيت وفاجِئتني

لا مِنك لِسه جنبي

ولا مِنك سيبتني

ماحسبتش أى حِسبه

ولا كدبه لو اتسألنا

تِهوِن موقفي

أقول ل الناس ده سابني

ولا حاقول مُختفي

رسيني رسيني..

يا حبيبي قولي ورسيني

تعبان والشك ماليني..

بقىّ معقولة تبيعني

رسيني رسيني.

قول ريحني وخليني

أعرف لو لسه شاريني..

علشان قلبي وجعني

لو زعله قول سببها؟

أو على الأقل لومني

وإلا اتلككت لي

مابقتش خلاص حاببني

أسهل لو قولتيلي

إن حكايتنا توبها

تِخلص وأنت مساومني

على راحتى وفرحتي

بعد ما خليتنى أحِبك

تِتشال مِن دُنيتي