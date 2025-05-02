نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. السفير إيهاب أبو سريع وحرمه والوزير المفوض ضياء حماد في عرض "ألف تيتة وتيتة" بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص سعادة السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، والسيدة حرمه الأستاذة سحر بحيري، والوزير المفوض ضياء حماد نائب السفير، على حضور البروفة الرئيسية لمسرحية "ألف تيتة وتيتة" بمدينة جدة، حيث التقوا بنجوم العرض المسرحي وفريق العمل بالكامل.

دعم رسمي لموسم جدة والفن المصري

أشاد السفير وحرمه ونائب السفير بمستوى العمل الفني المقدم، مؤكدين دعمهم الكامل لموسم جدة وللفنانين المصريين المشاركين في المسرحية، كما ثمّنوا الدور الحيوي للفن في تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والمملكة.

حضور العرض الأول ولقاء المنتج والفنانين

كما حرص الوفد الدبلوماسي المصري على حضور أول أيام العرض، وكان في استقبالهم المنتج الكبير أمير طعيمة وزوجته الفنانة يسرا الجندي، اللذان عبّرا عن سعادتهما بهذا التقدير والدعم.

تهنئة الأبطال على النجاح الكبير

وعقب انتهاء العرض، التقى السفير ومرافقوه بأبطال المسرحية الفنانين أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة وأوتاكا، حيث قدّموا لهم التهنئة على النجاح الكبير الذي حققه العرض، وعبّروا عن امتنانهم لما قدموه من كوميديا راقية أسعدت الجمهور ورسمت البهجة على وجوه الحاضرين.