من اللهجة للثعبان.. سهر الصايغ ترد على الانتقادات وتكشف كواليس "برنسة" في حكيم باشا

القاهرة - محمد ابراهيم -

حلّت الفنانة سهر الصايغ ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، وتحدثت خلال الحلقة عن نجاح مشاركتها في مسلسل "حكيم باشا" في رمضان 2025، وما واجهته من آراء وانتقادات.

ردود حاسمة على الانتقادات الخاصة باللهجة



علّقت سهر على الانتقادات الموجهة للهجة المستخدمة في العمل، مؤكدة احترامها للجمهور ورأيهم، مشيرة إلى أن النقد أمر طبيعي في أي عمل فني يُعرض للعامة.

تدريب مكثف على اللهجة الصعيدية بقيادة محمود عفت



أوضحت أن فريق العمل خضع لتدريب طويل على اللهجة الصعيدية تحت إشراف مصحح اللهجة محمود عفت، مع مراعاة الفروقات بين الأعمار والمناطق داخل النجع الخيالي "نجع الباشا"، المنسوب جغرافيًا لمحافظة قنا.

توضيح لاختلاف اللهجات داخل الصعيد



أكدت الصايغ أن تنوع اللهجات بين المراكز والنجوع وحتى الفئات العمرية في الصعيد أمر طبيعي، مشيرة إلى أن التعليم والسفر يؤثران أيضًا على تغير نطق المصطلحات لدى الشباب.

برنسة شخصية شريرة بطابع كوميدي



تحدثت عن شخصية "برنسة"، مشيرة إلى أنها تمثل شرًا مبالغًا فيه لكن تمت تهيئته منذ بداية الأحداث بطريقة كوميدية حتى لا ينفر منها المشاهد، وكشفت عن تفاعل الجمهور القوي مع مشهد الثعبان.

ردود فعل الجمهور بعد مشهد التعبان

قالت إن بعض المتابعين تواصلوا معها بعد المشهد الذي وضعت فيه الثعبان، منهم من دعا عليها خلال العشر الأواخر من رمضان، وآخرون أُصيبوا بالقلق على أطفالهم.

كواليس تصوير مشهد التعبان.. تصوير فجري ومخاوف حقيقية



كشفت عن كواليس مشهد التعبان، موضحة أن الثعبان كان بصحبة مدربه، وأكد لها الفريق أن السُم يُزال منه كل 48 ساعة، لكنها شعرت بالخوف الشديد عند حمله بسبب ضيق الوقت وظروف التصوير في الخامسة فجرًا.