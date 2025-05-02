ريهام عبد الغفور: “ذكريات الحقيقة والسراب لا تُنسى.. وتجربة "ظلم المصطبة" تحدي أحببته

القاهرة - محمد ابراهيم - عبّرت النجمة المصرية ريهام عبد الغفور عن امتنانها العميق لتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لها برفقة الفنان أحمد زاهر خلال حفل زفاف ابنته ليلى، حيث أعادت تلك اللقطة للأذهان واحدة من أشهر الثنائيات الدرامية في الألفينات بمسلسل "الحقيقة والسراب.

في حوارها مع برنامج "ET بالعربي"، فتحت ريهام قلبها للحديث عن ذكريات الماضي، وتجربتها في مسلسلها الجديد "ظلم المصطبة"، كما علقت على لحظة تكريمها في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، معتبرة تلك المحطات بمثابة وقود جديد لمسيرتها الفنية المتواصلة.

ذكريات "الحقيقة والسراب" تعود من جديد

خلال اللقاء، عبّرت ريهام عن سعادتها الكبيرة بالرسائل التي تلقتها من الجمهور بعد انتشار صورتها مع الفنان أحمد زاهر في حفل زفاف ابنته، وقالت: "انبسطت جدًا إن الناس افتكرونا من الحقيقة والسراب، ده معناه إن العمل لسه عايش في ذاكرتهم، وده بيخليني أحس بقيمة اللي قدمته من سنين".

هذا التفاعل أعاد إليها إحساس الدفء الذي كان يحيط بكواليس ذلك العمل الشهير، والذي ما زال يحظى بمكانة مميزة في قلوب المشاهدين.

"ظلم المصطبة".. جدل وأداء بصري مميز

أما عن أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل "ظلم المصطبة"، فقد وصفته ريهام بأنه عمل مختلف أثار الكثير من الجدل والنقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرضه الأول، خصوصًا المشاهد المتعلقة بالعين والتي استحوذت على انتباه الجمهور بشكل لافت.

وأشارت إلى أن تنفيذ تلك المشاهد تطلب منها مجهودًا كبيرًا وتكرارًا للوصول إلى أقصى درجات الإقناع والتشويق.

وأشادت بالمخرج هاني خليفة على رؤيته الإخراجية الدقيقة، كما أثنت على فريق المؤثرات البصرية بقيادة عمرو عبد الله، واصفة إياه بـ "الساحر" لما أضفاه من لمسات فنية ساحرة ساهمت في رفع جودة العمل.

تحديات صعبة.. وتجربة ممتعة

لم تُخفِ ريهام حجم التحديات التي واجهتها أثناء تصوير مشاهد "ظلم المصطبة"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها استمتعت بالتجربة، قائلة: "كانت تجربة صعبة بس حبيتها قوي.. واستمتعت بيها جدًا".

هذا التفاعل بين التحدي والمتعة جعل التجربة بالنسبة لها استثنائية ومليئة بالتعلم والنضج الفني.

تكريم مؤثر في مهرجان الإسكندرية

من ناحية أخرى، عبّرت ريهام عن سعادتها الكبيرة بتكريمها مؤخرًا في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، موضحة أن لحظة التكريم عن مجمل أعمالها كانت مؤثرة بشدة.

وقالت: "كنت أعتقد في البداية أن التكريمات مرتبطة بالسن، لكن ده كان عن المشوار اللي قدمته كله، وده بيخليني أشعر بالفخر".

من “الريان” إلى “وش وضهر”.. رحلة تقدير متصاعدة



وأوضحت ريهام أن مرحلة التقدير الحقيقي من الجمهور بدأت تتشكل بوضوح منذ مشاركتها في مسلسل "الريان"، لكنها شعرت بذروته مع عرض مسلسل "وش وضهر" عام 2022، حيث بدأت تشعر أن نظرة الجمهور لها كممثلة باتت أكثر عمقًا ونضجًا.