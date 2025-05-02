النقابة تُشدد قبضتها.. مصطفى كامل يُوجه تحذيرات صارمة للمطربين الشعبيين وحمو بيكا في مرمى النيران

القاهرة - محمد ابراهيم -

في تصعيد جديد يعكس حرص نقابة المهن الموسيقية على ضبط الأداء الفني في مصر، أطلقت النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل مجموعة من القرارات والتحذيرات القوية التي تستهدف مؤدي المهرجانات والمطربين الشعبيين، محذّرة من تجاوزات تتعارض مع القيم المجتمعية والمعايير المهنية، لتفتح بذلك فصلًا جديدًا من المواجهة مع بعض النجوم المثيرين للجدل وعلى رأسهم حمو بيكا.

تحذيرات صارمة من النقابة للفنانين الشعبيين

خلال الساعات الماضية، أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانًا حازمًا، حذّرت فيه المطربين الشعبيين ومؤدي المهرجانات من الظهور على خشبة المسرح برفقة راقصات، معتبرة أن هذا الأمر يُعد خروجًا عن آداب المهنة ويشوه صورة الفن المصري.

كما شددت النقابة على ضرورة الامتناع عن تبادل الإهانات بين الفنانين أمام الجمهور، ملوّحة بعقوبات صارمة تشمل الإيقاف المؤقت وتوقيع غرامات مالية ضخمة على المخالفين.

إيقاف حمو بيكا لمدة شهرين بعد فيديو مثير للجدل

وفي خطوة تنفيذية تؤكد جدية النقابة في تطبيق قراراتها، تقرر إيقاف مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن العمل لمدة شهرين اعتبارًا من الأول من مايو الجاري، وذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل اعتبرته النقابة مهينًا ويخالف قانون النقابات رقم 35 لسنة 1978، بالإضافة إلى مخالفته لقيم المجتمع المصري الراسخة.

لجنة التحقيقات: الفيديو حمل إساءات وخرقًا للقواعد الفنية

القرار جاء بناءً على توصية من المستشار أحمد أسامة محرم، القاضي بمجلس الدولة ورئيس لجنة التحقيقات بالنقابة، الذي أشار إلى أن الفيديو المذكور تضمن عبارات غير لائقة بحق مؤسسات الدولة، فضلًا عن ظهور حمو بيكا بجانب راقصات بطريقة وصفها كثيرون بأنها مسيئة وخارجة عن الأعراف الفنية المقبولة.

النقابة تؤكد: لا تمييز في تطبيق القانون

وأوضحت النقابة في بيانها أنها تتعامل مع جميع أعضائها بحيادية تامة، مشددة على أن الحفاظ على الذوق العام واحترام تقاليد المجتمع هو من أولوياتها الأساسية.

كما أكدت استمرار دعمها للفنانين الذين يلتزمون بأداء رسالتهم الفنية وفق الضوابط المعتمدة.

حمو بيكا يدافع عن نفسه ويؤكد: أنا فخور ببلدي

في أول رد فعل على القرار، ظهر حمو بيكا في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، نافيًا الإساءة لمؤسسات الدولة، وقال: "بحب بلدي وعمرى ما أهين مؤسساتها، والأغنية اللي بيتكلموا عنها مش بتاعتي، دي لمطرب قديم ومكنتش أعرف إنها هتعمل أزمة". وأضاف: "لساني يتقطع لو شتمت بلدي، وعمري ما هقول كلمة تؤذي مصر".

عقوبات محتملة إضافية قد تمنع عودته للغناء

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول من داخل نقابة الموسيقيين أن الإيقاف لمدة شهرين قد لا يكون نهاية العقوبات بحق بيكا، إذ يجري النظر في اتخاذ إجراءات إضافية قد تصل إلى منعه تمامًا من الغناء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد خروجه من السجن مؤخرًا، فضلًا عن مطالبته بتقديم اعتذار رسمي لما وُصف بالإساءات المتكررة في بعض أغانيه.