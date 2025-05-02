محمد كريم يكتب فصلًا جديدًا في هوليوود: نجم مصري في قلب الغرب الأمريكي إلى جانب نيكولاس كيدج

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أحمد جودة - القاهرة -



في خطوة غير مسبوقة، يواصل النجم المصري محمد كريم ترسيخ مكانته على الساحة العالمية، ببطولة جديدة تحمل طابعًا أمريكيًا خالصًا، إذ طرح مؤخرًا الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد The Gunslingers، الذي يضعه في صدارة أبطال أفلام الـWestern، إلى جانب نجمي هوليوود نيكولاس كيدج وستيفن دورف.

يُعد كريم أول ممثل عربي من منطقة الشرق الأوسط يتصدر بطولة فيلم أمريكي من نوعية رعاة البقر، وهو إنجاز سينمائي يُحسب له، خصوصًا في ظل صعوبة هذا النوع من الأعمال التي تتطلب حضورًا جسديًا قويًا وأداءً تمثيليًا حادًا يتماشى مع طابع الأكشن الغربي الكلاسيكي.

مواجهات نارية وتحضيرات صعبة

ويكشف التريلر الرسمي عن مشاهد مطاردات عنيفة وتبادل لإطلاق النار بين كريم وكبار النجوم المشاركين، في أجواء مشبعة بالتوتر والتشويق، ليظهر كريم كمحارب شرس يُقاتل بشرف لحماية مدينته وأحبائه، مجسدًا شخصية "Hoodoo" التي تقف في وجه قوى الشر بلا تردد.

هذه المشاهد تطلّبت من كريم تدريبات مكثفة على استخدام الأسلحة النارية، وركوب الخيل، والتنقل السريع في بيئة صعبة ترتبط بعالم الغرب الأمريكي، وذلك مع الحفاظ على طابع الشخصية وملامحها القوية، في تحدٍ فني وجسدي نادر.

فريق عمل عالمي وبصمة عربية

الفيلم من تأليف وإخراج برايان سكيبا، ويضم نخبة من نجوم هوليوود أبرزهم: هيذر جراهام، سكارليت ستالون، بري بليير، لوري لاف، راندال باتينكوف، كوبر بارنز، آڤا مونرو، كوستاس مانديولور، وجيريمي كينت جاكسون. ومن المقرر إطلاقه في صالات السينما الأمريكية خلال صيف 2025.

تعاون جديد يجمع كريم وكيدج

The Gunslingers ليس التعاون الأول بين محمد كريم ونيكولاس كيدج، إذ سبق أن شاركا معًا في فيلم A Score To Settle، الذي لاقى صدى واسعًا عند عرضه، وجسد فيه كريم دورًا محوريًا إلى جانب كيدج الحاصل على أوسكار وجولدن جلوب عن Leaving Las Vegas.

تكريم رسمي لمسيرة استثنائية

ويأتي هذا الإنجاز بعد تكريم كريم بجائزة خاصة من مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية كاليفورنيا، خلال الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، تقديرًا لنجاحه اللافت كممثل عربي استطاع أن يحجز لنفسه مكانًا في قلب السينما العالمية، وسط نخبة من صُنّاع الأفلام العرب والدوليين.

