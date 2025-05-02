"توماس شيلبي يعود من الظلال: موسم سابع مرتقب لـPeaky Blinders في الخمسينيات"

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أحمد جودة - القاهرة - رغم أن الموسم السادس كان من المفترض أن يكون الفصل الختامي، إلا أن مسلسل الجريمة الشهير Peaky Blinders يبدو أنه لم يقل كلمته الأخيرة بعد. فقد كشف تقرير حديث لصحيفة "ذا صن" البريطانية عن حصول المسلسل على الضوء الأخضر من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لتقديم موسم سابع جديد، من المقرر عرضه خلال عام 2026.

الموسم الجديد سيأخذ المشاهدين إلى أجواء خمسينيات القرن الماضي، وقد يشهد عودة النجم كيليان مورفي مجددًا في دور "توماس شيلبي"، ولكن هذه المرة كأبٍ لأعضاء جدد من العصابة، ينتمون لجيل أصغر.

ورغم تحفظ BBC على التعليق رسميًا حول تفاصيل المشروع، فإن مصادر الصحيفة أكدت أن المخرج ستيفن نايت لم يستطع مقاومة العودة إلى عالم شيلبي، خاصة مع الشعبية الجارفة التي حققتها السلسلة منذ انطلاقها.

وكان الموسم السادس، الذي عُرض في 2022، قد رُوّج له كمسك الختام للسلسلة، بينما كان يُخطط لفيلم يُعتبر نهاية حاسمة. إلا أن نجاح العمل ورغبة الجمهور والطاقم الفني على حد سواء، قد يفتحان الباب أمام فصل جديد من السرد المظلم لعائلة شيلبي.

