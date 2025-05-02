نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهر الصايغ تتصدر تريند جوجل بعد ردها على انتقادات "لهجتها الصعيدي" في حكيم باشا: الجمهور على راسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدّرت الفنانة سهر الصايغ تريند محرك البحث "جوجل"، بعد ظهورها الأخير في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث تحدثت بصراحة عن الانتقادات التي وُجّهت لها مؤخرًا بسبب أدائها للهجة الصعيدية في مسلسل حكيم باشا، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2025 وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

ردود فعل متباينة على لهجتها

أثارت لهجة سهر الصايغ الصعيدية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها لم تتقنها بشكل كامل، فيما دافع عنها آخرون مؤكدين أنها قدمت أداءً طبيعيًا ومقنعًا يتماشى مع شخصية الطبيبة الصعيدية التي قدمتها ضمن أحداث العمل. ومع تزايد الحديث حول أدائها، اختارت سهر أن ترد بهدوء وبثقة، مؤكدة احترامها لكل الآراء.

وقالت سهر خلال لقائها: "الجمهور من حقه يقول رأيه، وإحنا كفنانين بنقدم أعمال للناس، وطبيعي ننتظر منهم تقييمهم بعد ما يشوفوا العمل. وأي حد قال رأي سواء سلبي أو إيجابي على راسي من فوق".

وأضافت:أنا بشكر المصحح اللغوي اللي اشتغل معانا، وقعدنا فترة طويلة نتدرب على اللهجة الصعيدية، عشان نخرج بأداء يكون قريب من الواقع ويحترم ثقافة وتاريخ الصعيد.

العمل خلف الكواليس: تدريب شاق وإصرار على تقديم الأفضل

مسلسل حكيم باشا يعد من أبرز الأعمال الدرامية التي تناولت حياة الأطباء في صعيد مصر في فترة زمنية مختلفة، وشاركت فيه سهر الصايغ بشخصية مركبة تجمع بين القوة والرقة، مما أتاح لها مساحة كبيرة لتقديم أداء تمثيلي متنوع.

وأكدت مصادر من داخل فريق العمل أن سهر الصايغ كانت من أكثر النجوم التزامًا خلال التصوير، وكانت حريصة على التدرب المستمر على مخارج الحروف وطريقة نطق الكلمات باللهجة الصعيدية، حتى قبل بدء التصوير الفعلي بعدة أسابيع.

طاقم العمل وتألق جماعي

مسلسل حكيم باشا من بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، منذر رياحنة، سلوى خطاب، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد خالد أمين. وقد حظي العمل بإشادات نقدية وجماهيرية منذ عرض أولى حلقاته، خاصة في ما يتعلق بتناول قضايا مجتمعية حساسة بأسلوب درامي إنساني مؤثر.

تفاعل كبير على السوشيال ميديا

بعد عرض حلقة معكم، شهدت حسابات سهر الصايغ على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا، حيث أبدى العديد من المتابعين دعمهم لها، مشيدين بتواضعها واحترامها للجمهور، فيما أشار البعض إلى أن ردها العفوي أضاف لمسة إنسانية لنجوميتها، وعكس وعيها بقيمة الرأي العام في صناعة الفن.