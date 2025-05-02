سوسن بدر وهالة صدقي في ثنائية كوميدية مفاجئة بمسلسل "هناء وشيرين"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تدخل النجمتان سوسن بدر وهالة صدقي مغامرة درامية جديدة بمسلسل "هناء وشيرين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، ويعد أول تعاون يجمعهما كثنائي نسائي في تجربة مختلفة كليًا عن أدوارهما السابقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد موسم رمضاني مزدحم شاركت فيه سوسن بدر بعملين لافتين، الأول هو مسلسل "أثينا" الذي ناقش تأثير التكنولوجيا على المجتمعات من خلال قصة درامية عميقة تدور حول العدالة والمجتمع، حيث شاركت البطولة مع ريهام حجاج. أما العمل الثاني فكان "الكابتن" مع أكرم حسني، في تجربة كوميدية خفيفة ضمت نخبة من النجوم.

من جهتها، تألقت هالة صدقي في رمضان الماضي من خلال مسلسل "قهوة المحطة"، الذي كتب قصته عبد الرحيم كمال، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم بيومي فؤاد، رياض الخولي وأحمد غزي.

تُراهن الشركتان المنتجتان لمسلسل "هناء وشيرين" على الكاريزما الكبيرة التي تجمع بين سوسن بدر وهالة صدقي، في عمل يتوقع أن يحمل مفاجآت عديدة على مستوى النص والأداء، خصوصًا مع اللمسة الكوميدية التي تغلف أحداثه.