"من الحلبة إلى هوليوود والبيت الأبيض؟.. 7 أسرار لا تعرفها عن ذا روك في عيد ميلاده" تقرير

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أحمد جودة - القاهرة -

على كوكب النجومية، هناك من يسطع ضوءه بقوة لا تُطفأ، تمامًا مثل صخرة لا تتآكل مهما مرّ الزمن.. اليوم نحتفل بعيد ميلاد رجل لم يكن مجرد مصارع أو نجم سينما، بل أيقونة متعددة الأوجه، يملك كاريزما تُمكّنه من ملء شاشات السينما وربما كرسي الرئاسة أيضًا.. إنه دوين جونسون، أو كما يعرفه الملايين: "ذا روك".

يوافق اليوم الجمعة، الثاني من مايو، عيد ميلاد دوين جونسون الشهير بلقب "ذا روك"، النجم الذي حفر اسمه كعلامة مسجلة في عوالم المصارعة والسينما، بل وأصبح واحدًا من أكثر المشاهير تأثيرًا على مستوى العالم، بفضل مسيرة استثنائية جعلته من أصحاب الثروات الطائلة والمتابعين بالملايين.

في السطور التالية، نكشف 7 محطات مهمة وأسرار قد لا يعرفها الكثيرون عن حياة النجم العالمي:

حلمه كان كرة القدم لا المصارعة

خلافًا لتوقعات الجميع، لم يكن ذا روك يخطط للسير على خطى عائلته في عالم المصارعة، بل كان يطمح في أن يصبح لاعب كرة قدم أمريكية محترف. ولعب بالفعل ضمن فريق جامعة ميامي، إلا أن إصابة قوية قلبت مسار حياته.

من الإصابة إلى المجد فوق الحلبة

بعد خروجه من ملاعب كرة القدم، اتجه لعالم المصارعة، وبدأ رحلته في WWF عام 1996 باسم Rocky Maivia، ثم أصبح أحد أبرز نجوم WWE، وحقق جماهيرية جارفة.

يفكر جديًا في خوض الانتخابات الرئاسية

صرّح في حوار سابق مع مجلة "US Weekly" أنه لا يستبعد الترشح لرئاسة الولايات المتحدة إذا شعر أن الشعب الأمريكي يريده قائدًا.

انطلاقته السينمائية كانت من الأساطير

أول ظهور سينمائي له كان عام 2001 في فيلم The Mummy Returns، قبل أن ينفجر نجاحه في فيلم The Scorpion King، والذي تقاضى فيه أجرًا قدره 5.5 مليون دولار، ليصبح وقتها من أعلى النجوم أجرًا لأول بطولة.

صعود صاروخي على شباك التذاكر

لعب أدوار البطولة في العديد من أنجح أفلام الأكشن والكوميديا، مثل سلسلة Fast & Furious وJumanji، ليحجز لنفسه مكانًا دائمًا ضمن قائمة الأعلى أجرًا في هوليوود.

حياته العاطفية... محطات هادئة بعد العواصف

تزوج من داني غارسيا عام 1997 وأنجبا ابنتهما سيمون، ثم انفصلا وديًا عام 2007. لاحقًا، ارتبط بالمغنية لورين هشيان، وأنجب منها طفلتين.

منصات التواصل... ملعبه الأوسع

يُعد ذا روك من أكثر النجوم متابعة على منصات التواصل، حيث يشارك جمهوره تفاصيل حياته وأفكاره ويُلهم ملايين المتابعين حول العالم.