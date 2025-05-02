نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر تكسر شائعات التجميل بصورة جريئة من الجيم وتتصدّر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدّرت الفنانة المصرية مي عمر تريند محرك البحث "جوجل"، بعدما أثارت صورتها الجديدة عبر "إنستغرام" تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً أنها جاءت كرد غير مباشر على الشائعات التي لاحقتها مؤخرًا بشأن خضوعها لعمليات شفط ونحت لمنطقة الخصر، عقب ظهورها بجسم رشيق خلال حفل زفاف ليلى أحمد زاهر.

واكتفت مي بصورة لها من داخل صالة الألعاب الرياضية، ظهرت فيها بملابس رياضية، لتؤكد أن رشاقتها نتيجة مجهود رياضي وليس تدخلات تجميلية، دون أن تُرفق الصورة بأي تعليق.

وفي سياق آخر، كشفت مي عمر عن استعدادها لتجربة درامية جديدة في موسم رمضان 2026، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع مخرج غير زوجها محمد سامي، وهو ما وصفته بالأمر الطبيعي، موضحة أنها سبق وقدمت أعمالًا ناجحة مع مخرجين آخرين في السنوات الماضية.

وأكدت مي أنها تؤمن بحق زوجها في التعاون مع نجمات أخريات، مشددة على أن علاقتهما المهنية تقوم على الاحتراف والتفاهم.

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "إش إش"، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا وضم نخبة من النجوم، أبرزهم ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، ومحمد الشرنوبي.

