مروة ناجي تخطف القلوب في "أنت وبختك"

القاهرة - محمد ابراهيم -

عادت صاحبة الصوت القوي مروة ناجي لتتصدّر المشهد الغنائي من جديد، من خلال أغنيتها الجديدة "أنت وبختك"، التي أطلقتها عبر يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بإحساسها وصوتها الطربي الأصيل.

الأغنية تُعد توليفة فنية مميزة جمعت بين كلمات الشاعر جمال الخولي، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع وميكس وماستر عمر إسماعيل، وبرز فيها الأداء الجبلي لمروة الذي أعاد للأذهان زمن الأصوات القوية والراسخة.

وتألقت الآلات الموسيقية في الأغنية بعزف وائل النجار (أكورديون)، مصطفى نصر زاهر (جيتار)، عمرو السواف (قانون)، محمد عاطف (ناي)، وماجد السواف (طبلة)، فيما تولى أحمد محمد حلمي إدارة المحتوى الرقمي، وأنتج العمل محمد البطران لصالح شركة 2M. أما الفيديو فتم تنفيذه بتقنيات الذكاء الاصطناعي على يد أحمد شوكي، وأضاف لمسة بصرية معاصرة تتماشى مع قوة الأغنية.