نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا رئيس تتصدر تريند جوجل بعد إعلان موعد زفافها المرتقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة الشابة رنا رئيس مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها موعد حفل زفافها المنتظر، حيث أعلنت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل أن الحفل سيُقام يوم الاثنين المقبل، الموافق 5 أبريل، في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، وسط أجواء تترقبها الأوساط الفنية والجمهور بشغف.

ورغم أن العريس من خارج الوسط الفني، إلا أن رنا حرصت على دعوة عدد محدود من أصدقائها من داخل الوسط وخارجه، مشددة على أن الدعوة شخصية وخاصة جدًا، وذلك تجنبًا لتسلل أشخاص غير مدعوين إلى القاعة، الأمر الذي قد يتسبب في إرباك الحفل أو إثارة حالة من الفوضى.

ويأتي هذا الحدث السعيد بعد أن احتفلت رنا منذ أيام قليلة بـ"ليلة الحنة" داخل منزلها، وسط حضور عدد من صديقاتها المقربات، في أجواء عائلية بسيطة، بعيدًا عن عدسات الإعلام، حيث فضلت الفنانة أن تبقي تلك المناسبات الخاصة بعيدة عن الأضواء قدر الإمكان. كما عقدت قرانها خلال شهر رمضان الماضي، وذلك عقب انتهاء تصوير دورها في مسلسل "سيد الناس"، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور والنقاد.

وكانت رنا قد تحدثت سابقًا في أحد اللقاءات التلفزيونية عن فتى أحلامها، وأكدت أنها لا تضع شروطًا صارمة في شريك حياتها، لكنها تنجذب للرجل الذي يمتلك خفة ظل وروح مرحة، وهو ما يبدو أنها وجدته في شريك عمرها المنتظر.

جدير بالذكر أن رنا رئيس حققت نجاحًا لافتًا مؤخرًا من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "سيد الناس" إلى جانب عدد من النجوم مثل عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، وسلوى عثمان، وهو العمل الذي حمل توقيع المخرج والمؤلف محمد سامي، وعُرض خلال موسم دراما رمضان الأخير، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، كما حظي بإشادة جماهيرية كبيرة.

وتعيش رنا رئيس حاليًا واحدة من أجمل مراحل حياتها على الصعيدين الفني والشخصي، حيث تتلقى التهاني من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، معبرين عن سعادتهم بخبر زفافها، متمنين لها حياة زوجية سعيدة واستمرارًا للنجاح والتألق في مشوارها الفني.