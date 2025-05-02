نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رامز جلال يشعل محركات البحث مع انطلاق تصوير بيج رامي.. ونسرين أمين تعود إلى الكوميديا بعد غياب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات الماضية تصدّر الفنان رامز جلال قائمة التريند على محرك البحث جوجل، تزامناً مع انطلاق تصوير أحدث أفلامه السينمائية الذي يحمل اسم بيج رامي، والذي يعود به إلى جمهوره بعد غياب عن شاشة السينما، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل الجديد.

ويُعيد هذا الفيلم التعاون بين رامز جلال والفنانة نسرين أمين، التي انضمت مؤخراً لطاقم البطولة، لتكون هذه المرة الثانية التي يلتقيان فيها سينمائياً بعد مشاركتها كضيفة شرف في فيلم رغدة متوحشة عام 2018، الذي حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً واسعاً.

فيلم بيج رامي من إخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته إلى جانب رامز جلال ونسرين أمين، كل من الفنان محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف الذين سيجري الإعلان عن أسمائهم تدريجياً خلال مراحل التصوير.

ومن المقرر أن يستغرق التصوير قرابة شهرين، على أن يتم تحديد موعد الطرح بعد الانتهاء من المونتاج والمراحل الفنية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، يحتفظ رامز فيه بطابعه الخاص الذي اشتهر به خلال أعماله السابقة، ولكن هذه المرة مع تركيبة درامية جديدة تجمع بين الكوميديا والدراما الإنسانية، ومن المتوقع أن يشهد العمل مفاجآت غير تقليدية، خاصة في ظل مشاركة عدد من نجوم الصف الأول كضيوف شرف.

وتأتي مشاركة نسرين أمين في بيج رامي بعد فترة من الغياب عن السينما، حيث كان آخر ظهور لها من خلال فيلم الدشاش مع محمد سعد وزينة، من إخراج سامح عبدالعزيز، فيما كانت آخر إطلالاتها الدرامية خلال شهر رمضان الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، والذي حظي بنسبة متابعة جيدة.

يُذكر أن رامز جلال يحظى بجماهيرية واسعة ليس فقط في السينما، بل أيضاً في مجال برامج المقالب التي يرتبط بها اسمه طوال السنوات الماضية، ما يجعل كل خطوة جديدة له محل ترقب واهتمام من قبل جمهوره في الوطن العربي.

ويُنتظر أن يشهد فيلم بيج رامي زخماً جماهيرياً كبيراً عند طرحه، خاصة بعد أن تصدر اسم رامز جلال قوائم البحث بالتزامن مع بداية التصوير، في مؤشر واضح على توقعات الجمهور لمحتوى مختلف ومفاجئ كعادة النجم الكوميدي المثير للجدل.