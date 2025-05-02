"ميرنا نور الدين تشعل السوشيال ميديا بين دعم إنساني وإطلالة جريئة.. وتتصدر جوجل"

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أحمد جودة - القاهرة - خلال الساعات الماضية، تصدرت الفنانة ميرنا نور الدين قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا عبر محرك "جوجل"، وذلك بعد أن خطفت الأنظار بإطلالتها الجذابة من إحدى الدول الأوروبية، حيث تقضي عطلتها الخاصة.

ميرنا شاركت متابعيها على "إنستجرام" بصور ظهرت فيها مرتدية جيبة جلد قصيرة وجاكيت أسود أنيق، وهو ما أثار إعجاب جمهورها، الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها اللافتة.

لكن تصدر ميرنا للتريند لم يكن بسبب إطلالتها فقط، فقد لفتت الأنظار أيضًا بموقف إنساني مؤثر، حيث حرصت على دعم الطفل ياسين، ضحية واقعة الاعتداء المؤلمة داخل مدرسة بدمنهور، والتي انتهت بحكم قضائي بحبس المعتدي مدى الحياة. وشاركت ميرنا عبر خاصية القصص على "فيس بوك" صورة تحمل رسالة وجدانية جاء فيها:"صدقوا أطفالكم لما يقولوا إنهم موجوعين أو زغلانين، مهم جدًا تحترموا مشاعرهم وتصدقوهم حتى لو حاجة بسيطة في نظركم."

وفي سياق آخر، تواصل ميرنا نور الدين تحضيراتها لبطولة مسلسلها الجديد "أنا أنت.. أنت مش أنا"، والذي ينتمي لنوعية الدراما المعاصرة، ويتناول عالم الميتافيرس وتأثير السوشيال ميديا على العلاقات الإنسانية. ويشاركها البطولة النجم معتصم النهار، في تعاون جديد يجمع بينهما بعد نجاحهما السابق.

يذكر أن ميرنا شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل"، حيث جسدت شخصية "كناريا"، الفتاة الشعبية التي تناضل من أجل عائلتها وتقع في حب "فهد" الذي لعب دوره الفنان أحمد العوضي، في عمل شهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.