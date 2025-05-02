نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهر الصايغ: “برنسة” نقطة تحول.. وعمرو الدرديري كلمة السر في نجاح “حكيم باشا” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة سهر الصايغ عن امتنانها العميق لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي على دعمهما الكبير لمسلسل حكيم باشا، مشيدة بدور الفريق الضخم الذي عمل خلف الكواليس: “في فريق عمل كبير خلف نجاح الشخصيات في مسلسل حكيم باشا، ولم يبخلوا عن العمل وطلع بشكل مشرف جدا”. وخصّت بالذكر عمرو الدرديري، المشرف العام على العمل، واصفة إياه بـ “كلمة السر في العمل”.

وفي لقائها ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، تحدثت سهر الصايغ عن شخصية برنسة التي قدّمتها في المسلسل، مؤكدة أنها تركت أثراً واسعاً لدى الجمهور بشكل لم تتوقعه: “استغربت لأني طول الوقت بطلع طيبة وغلبانة لكن الصدى المرة دى كبير، والناس تفاعلها مع الشر لأنهم قبلوا شخصيات زي برنسة سواء في الشغل أو البيت”.

وتحدثت عن تفاصيل بناء الشخصية، مؤكدة أنها نتاج تعاون جماعي دقيق: “شخصية برنسه عندها جينات واخدها من الأب خبث وشر ومكيدة وعندها حاجات بحكم نشأتها وده مخليها عندها غيرة من باقي البنات اللي في القصر، وبتحاول السيطرة عليهم عشان تضايقهم ومضايقة من الاستقرار وأنهم متجوزين اللي بيحبوهم”.

قصة مسلسل حكيم باشا

وتدور أحداث مسلسل «حكيم باشا» في إطار صعيدي مشوق من الألف للياء، حيث تدور أحداثه فى محافظة قنا ويتولى حكيم تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة "الباشا" والذى يكون كبيرها هو حكيم باشا؛ حيث تتخلله الكثير من الصراعات الدرامية بين أطراف متعددة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وتظل تفاصيله غامضة كثيرة الحيرة والفضول حتي يتم متابعة الحلقات أول بأول، مما يزيد من تشويق وشغف الجمهور للعمل.

أبطال مسلسل “حكيم باشا”

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.