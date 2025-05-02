سهر الصايغ: “بحب مشاهدي مع مصطفى شعبان".. وتكشف كواليس “حكيم باشا” واللهجة الصعيدي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكدت الفنانة سهر الصايغ في لقائها ببرنامج “سهر الصايغ” مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أنها تعتز كثيرًا بمشاهدها مع النجم مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا، قائلة: “بحب مشاهدي مع مصطفى شعبان وبحبه جدا واشتغلنا مع بعض 3 أعمال وكانوا من أفضل الأعمال اللي بحبهم، وهو مريح جدا في اللوكيشن وزكي جدا”.

وأضافت: “مصطفى شعبان نجم زكي ناجح في اختيار النصوص المظبوطة في رمضان، ومتواجد في رمضان على مدار 15 سنة، فاهم الجمهور عايز إيه وطبيعة الأعمال في رمضان، وبيحب كل اللي حوليه في أعماله ينور، ويأخذ مساحات كبيرة وواسعة”.

كما علقت سهر الصايغ على ردود فعل الجمهور حول لهجتها الصعيدية في المسلسل، موضحة أنها تتقبل جميع الآراء بصدر رحب، وقالت: “الجمهور يقول اللي هو عايزه على رأسي من حقه ينتقد، واحنا في الآخر بنعمل عمل، وعارفين كصناع بنعمل أعمال تعرض للناس، واحنا بنبقى منتظرين تقييمهم”، مشيدة بدور محمود عفت الذي أشرف على تدريبهم على اللهجة الصعيدية: “وبشكر على اللهجة الصعيدي محمود عفت، هو كان مصحح معانا، وقعدنا فترة طويلة نتدرب على اللهجة الصعيدي”.

قصة مسلسل “حكيم باشا”

وتدور أحداث مسلسل «حكيم باشا» في إطار صعيدي مشوق من الألف للياء، حيث تدور أحداثه فى محافظة قنا ويتولى حكيم تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة "الباشا" والذى يكون كبيرها هو حكيم باشا؛ حيث تتخلله الكثير من الصراعات الدرامية بين أطراف متعددة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وتظل تفاصيله غامضة كثيرة الحيرة والفضول حتي يتم متابعة الحلقات أول بأول، مما يزيد من تشويق وشغف الجمهور للعمل.

أبطال مسلسل “حكيم باشا”

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.