نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهر الصايغ: “برنسة” شخصية صعبة ومكسورة من الداخل.. ومفتاحي لها كان في ضعفها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة سهر الصايغ عن مدى ارتباطها بشخصية برنسة في مسلسل حكيم باشا، مؤكدة أنها أحبت الدور رغم ردود الفعل المتفاجئة من البعض، وصرحت خلال لقائها في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON: “أنا حبيت برنسة مش كشخص وأفعال لكن لأني كنت ممكن شايفها إنها تعمل لى نقلة نوعية في الأدوار اللي ممكن أعملها”.

وأشارت سهر إلى أن برنسة تمثل خروجًا كاملًا عن شخصيتها الواقعية، موضحة أن معظم أدوارها السابقة كانت تحمل جزءًا من ملامحها الإنسانية، إلا أن هذا الدور كان مختلفًا تمامًا: “برنسة لا يوجد بها أي حاجة مني، وهي كانت متعة بالنسبة لي وهي شخصية صعبة ومركبة”.

كما أشادت بالطريقة التي كُتبت بها الشخصية، من حيث التفاصيل والمواقف التي تجمع بين الشر وخفة الظل، مضيفة: “ده كان شيء مشجع بالنسبة لي وشوفتها من عدة جوانب، وبرنسة على كل هذا الشر ورغم الجبروت هي شخصية ضعيفة جدا وداخلها نقاط ضعف كتير وداخلها حتت مكسورة كتير وده كان مفتاح برنسة، ومفيش حد عنده شر مطلق بلا سبب”.

قصة مسلسل حكيم باشا

وتدور أحداث مسلسل «حكيم باشا» في إطار صعيدي مشوق من الألف للياء، حيث تدور أحداثه فى محافظة قنا ويتولى حكيم تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة "الباشا" والذى يكون كبيرها هو حكيم باشا؛ حيث تتخلله الكثير من الصراعات الدرامية بين أطراف متعددة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وتظل تفاصيله غامضة كثيرة الحيرة والفضول حتي يتم متابعة الحلقات أول بأول، مما يزيد من تشويق وشغف الجمهور للعمل.

أبطال مسلسل “حكيم باشا”

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.