القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد المنشد محمود التهامي لإحياء حفل إنشادي مميز غدًا الجمعة 2 مايو، في قاعة الحكمة بساقية الصاوي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ومن المنتظر أن يقدّم خلال الحفل باقة من أبرز قصائده وأعماله الروحية، من بينها: “قمر سيدنا النبي”، “صعايدة يا رسول الله”، و”ياهو”، وسط أجواء روحانية يتوق إليها جمهوره العاشق للإنشاد الديني الأصيل.

غدًا.. محمود التهامي يُحيي أمسية إنشادية بساقية الصاوي

ويُعد الشيخ محمود التهامي واحدًا من أبرز رموز الإنشاد المعاصر، فقد نشأ في بيئة فنية متجذرة بتأثير والده، المنشد الكبير ياسين التهامي، وواصل مشواره بثبات بعد أن تخرّج في كلية التربية قسم اللغة العربية، وتعمّق في دراسة الموسيقى بالكونسرفتوار، ليجمع بين عمق النصوص الدينية وأصالة الأداء الموسيقي.

أطلق التهامي أول مهرجان للإنشاد الديني في مصر، إلى جانب مهرجان شباب الإنشاد الأول، كما يشغل حاليًا منصب نقيب المنشدين والمبتهلين، ويقود من خلال عمله النقابي مدرسة متخصصة لتعليم فنون التجويد والإنشاد والمقامات الموسيقية والصولفيج، ساعيًا لاكتشاف ودعم المواهب الجديدة في مصر والعالم العربي.



وقدّم التهامي على مدار مسيرته ما يقرب من 250 قصيدة إنشادية، واستطاع عبر فهمه للموسيقى إدخال مقامات وإيقاعات جديدة إلى عالم الإنشاد، ليجدد فيه دون أن يفقد روحه الأصيلة.