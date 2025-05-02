“أحمد وأحمد”.. مغامرة كوميدية بلمسة أكشن تجمع السقا وفهمي لأول مرة في بطولة مشتركة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يضع النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي اللمسات الأخيرة على فيلمهما الجديد “أحمد وأحمد”، استعدادًا لطرحه في دور العرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، العمل ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، ويجمع الثنائي لأول مرة في بطولة سينمائية مشتركة بعد سلسلة من الظهور كضيوف شرف في أعمال سابقة.

أحداث فيلم “أحمد وأحمد”

تدور أحداث الفيلم حول “أحمد” (أحمد فهمي)، الذي يعود إلى مصر بعد سنوات طويلة قضاها في الخارج بحثًا عن الاستقرار، لكنه يُفاجأ بحدث يقلب كل مخططاته رأسًا على عقب، حين يتعرض خاله “أحمد” (أحمد السقا) لحادث غامض يفقده الذاكرة. يجد الشاب نفسه في دوامة من الأحداث عندما يكتشف أن خاله لم يكن مجرد رجل عادي، بل هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية سرية، وباتت حياته في خطر من خصوم لا يرحمون.

تتحول مغامرة العودة للوطن إلى مهمة محفوفة بالمخاطر، إذ يسعى “أحمد” الأصغر لإعادة خاله إلى الواقع وكشف ماضيه الغامض، في رحلة مشوقة مليئة بالإثارة والمواقف الساخرة التي تكشف عن عمق العلاقة بين الاثنين.

بوستر فيلم أحمد وأحمد

أبطال فيلم “أحمد وأحمد”

الفيلم من بطولة:أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، ويظهر عدد من النجوم كضيوف شرف أبرزهم أوس أوس وإبراهيم حجاج.

العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويعد أول لقاء حقيقي يجمع بين السقا وفهمي كبطلين بعد تعاونهما في أعمال سابقة بظهور شرفي، منها مسلسل “جولة أخيرة” وفيلم “عصابة الماكس”.