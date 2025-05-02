القاهرة - محمد ابراهيم -

لفتت النجمة أمينة خليل الأنظار بإطلالة أنيقة وعصرية نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام ضمن تعاونها مع دار الأزياء العالمية Fendi، حيث ظهرت وهي تحمل حقيبة صغيرة فاخرة بتفاصيل أنيقة تجمع بين التطريز الدقيق والسلاسل الذهبية، في جلسة تصوير تميزت بالضوء الطبيعي واللمسات الراقية.

وتفاعل الآلاف من متابعي أمينة مع الصورة، حيث تجاوز عدد الإعجابات حاجز الـ10 آلاف خلال وقت قصير، وأشاد الجمهور بإطلالتها الراقية التي تمزج بين البساطة والفخامة، وبتنسيقها الذكي للقطع.

النجمة أمينة خليل

أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لصالح Fendi

الصورة جاءت بموسيقى مرافقة من أغنية “KALAMA” لمروان موسى، في انسجام مع الطابع العصري الذي تعكسه الجلسة، والتي يبدو أنها جزء من تعاون جديد بين أمينة خليل وFendi، يعزز حضورها المتنامي في عالم الموضة بجانب مسيرتها الفنية الناجحة.

آخر أعمال أمينة خليل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة مسلسل "لام شمسية" الذي عرض خلال النصف الثاني من السباق الرمضاني لعام 2025، حيث حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه وتفاعل معه الجمهور بطريقة استثنائية وجماهيرية مميزة.

أبطال مسلسل "لام شمسية"



ومسلسل لام شمسيّة مكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.



قصة مسلسل "لام شمسية"

ومسلسل لام شمسية يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، ويتناول قضية التحرش بالأطفال، وتلعب خلاله أمينة خليل شخصية موظفة في إحدى المدارس الدولية.