خاص| أحمد عبد الله يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس مشهد موت "أدهم" في "سيد الناس" وتفاصيل تعاونه المتكرر مع محمد سامي

القاهرة - محمد ابراهيم -



نال مشهد موت "أدهم" من مسلسل سيد الناس تفاعلًا واسعًا من الجمهور، لما حمله من مشاعر إنسانية مؤثرة، وأداء تمثيلي صادق، للفنان عمرو سعد في لحظة مفصلية ضمن أحداث العمل.

كواليس مشهد موت أدهم في سيد الناس



وتحدث الفنان أحمد عبد الله في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس مشاركته في مسلسل "سيد الناس"، وكشف تفاصيل مشهد موت شخصية "أدهم" الذي قدّمه، قائلًا: "المشهد اتعاد مرتين فقط، وهو من المشاهد الجميلة اللي عشت حالتها مع الفنان الكبير عمرو سعد، والحمد لله على نجاحه".

تكرار التعاون مع محمد سامي

وعن تعاونه المتكرر مع المخرج محمد سامي، قال: "جمعني بمحمد سامي عدة أعمال، وهو من أكثر المخرجين اللي بيشتغلوا على الممثل كويس جدًا، وده بيخلينا نحس إننا في أيد أمينة. أنا شخصيًا بكون فرحان في اللوكيشن معاه لأنه بيدّي ضمان للنجاح".

وتعليقًا على الانتقادات التي طالت المخرج محمد سامي، علّق عبد الله قائلًا: "مافيش حد ناجح بالدرجة دي ومايتعرضش للانتقاد".



قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس حول شخصية "جارحي"، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض، وثروة ضخمة، وماضٍ مظلم، وخصوم لا يرحمون. يتعين عليه خوض صراعات محفوفة بالمخاطر لحماية إرثه وعائلته.

قائمة أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.