صورة.. حمو بيكا يعلق على قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع إنستجرام منشور يعلق من خلاله على قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا كامل احترامه والتزامه بقرار النقابة.

حمو بيكا يعلق علي قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية

وكتب بيكا": "بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أعلن أنا / محمد محمود مصطفي الشهير بـ حمو بيكا، كامل احترامي وتقديري لي قرار نقابة المهن الموسيقية والفنان مصطفي كامل ولسيادة أعضاء المجلس الموقرين"، أعلن التزامي التام بالقرار الصادر إتجاهي واعلن اني اكون بكامل الاحترام للمؤسسة العريضة ( نقابة المهن الموسيقية ) والله الموفق".

قرار إيقاف حمو بيكا

ويذكر ان نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت قرارها بناء على التوصية من المستشار أحمد أسامة محرم القاضي بمجلس الدولة، ورئيس لجنة التحقيقات لدى نقابة الموسيقيين، قد أصدرت قرار بـ إيقاف مطرب المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعدما قام بدعوى الإساءة لمؤسسات الدولة.

مدة إيقاف حمو بيكا

وجاء القرار بشأن "بيكا" كالتالي: إيقاف حامل التصريح محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا لمدة شهرين تبدأ من اليوم 1 من شهر مايو، نظرا لما احتوى الفيديو المتداول والذي تم تحقيقه من عبارات لا تليق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة والظهور بجانب راقصات بشكل مسيئ ويتعارض مع القيم المجتمعية ويخالف كل ما ورد بقانون النقابات رقم 35 لسنة 78.

آخر أعمال حمو بيكا

وكان آخر أعمال حمو بيكا هي أغنية لدعم فلسطين، بعنوان «فداكي يافلسطين»، وتبرع بكافة أرباحها لصالح أهالي غزة، مشددًا على أن الفن رسالة بالنسبة له، وهو واجب على كل فنان ومواطن أن يقوم بتوصيل صوته للعالم ورفضه للقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون.