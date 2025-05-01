نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهد تبادل لإطلاق النار تجمع محمد كريم مع نيكولاس كيدج وستيڤن دورف في Gunslingers في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Gunslingers تريلر الفيلم العالمي الجديد للنجم محمد كريم وهو من نوعية Western Cowboy، والذي يظهر فيه النجم محمد كريم كأول ممثل عربي من الشرق الأوسط يجسد بطوله رعاة البقر في أحد أفلام الغرب الأمريكية بهوليوود.

تريللر فيلم The Gunslingers

ويظهر تريللر الفيلم مشاهد مطاردات وتبادل لإطلاق النار، وهي المشاهد التي تجمع النجوم العالمين ستيفن دورف ونيكولاس كيدج والنجم المصري محمد كريم، في العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه Brian Skiba ومن المقرر عرضه في صيف 2025.

مشاهد الأكشن في فيلم The Gunslingers

واستلزمت مشاهد الأكشن والمطاردات من كريم تحضيرات كبيرة وتدريبات مكثفة وصعبة من التعامل مع الأسلحة المختلفة وركوب الخيل خاصة بملابس الشخصية.

كريم في فيلم The Gunslingers

يلعب كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وانقاذ حياته وحياة أصدقائه، وبهذا الدور يكون سادس بطولة للفنان محمد كريم في هوليوود.

أبطال فيلم The Gunslingers

فيلم The Gunslingers، يشارك في بطولته ايضًا Heather Grahamو Scarlet Stalloneو Bre Blairو Laurie Love Randall Batinkoffو CooperBarnesو Ava Monroe Costasmandylorو jeremy kent jackson.

يعتبر فيلم The Gunslingers، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle".

قصة فيلم The Gunslingers

وتدور أحداث الفيلم الأمريكي "A Score To Settle" حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم (Leaving Las Vegas 1995) بجانب العديد من الجوائز العالمية، ويشاركه البطولة محمد كريم، كارولينا ويدرا، وبنجامين برات.

وكان شهد الدورة الرابعة لـ مهرجان هوليوود للفيلم العربى تكريم النجم محمد كريم، بجائزة خاصة من مجلس الشيوخ الأمريكى لولاية كاليفورنيا حيث كرم النجم محمد كريم بصفته نجم عربى استطاع النجاح والدخول لهوليوود بعدة أفلام ناجحة خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربى فى لوس أنجلوس، وذلك بحضور نخبة من أبرز الشخصيات فى صناعة السينما العربية والعالمية.