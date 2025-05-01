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أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو شاركه عبر حسابه علي موقع انستجرام.

أحمد سعد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ التواشيح والابتهالات

ونشر احمد سعد مقطعا له وهو يقف يبتهل ويدعو الله من أمام مقام الإمام أبي حنيفة، وعلق: "من مقام سيدي أبي حنيفه النعماني، في بغداد، اللهم الحقنا بهما، عند حوض رسول الله، صلو عليهم".

أحدث ظهور لـ احمد سعد

وظهر سعد خلال الفيديو، مرتديًا بنطلون "وايد ليج" من اللون البيج وتيشرت وقميص ابيض اللون، وممسكًا بـ "سبحة" في يده أثناء ابتهاله ومدحه للنبي.

أحدث أعمال احمد سعد

ومن ناحية اخري، طرح الفنان احمد سعد ألبوم بعنوان حبيبنا والذي ضم 9 أغانٍ، هي: "مفتقدني"، و"عايز سلامتك"، و"لو تيجي"، و“تيجي نحارب”، و“بسيط”، و“أنا مشيت”، و“حبيبنا” و“عمري اللي فات”، و“سودا سودا”.

صناع ألبوم حبيبنا

وتعاون أحمد سعد في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم، نادر عبدالله، وأحمد إبراهيم، وعزيز الشافعي، ونادر حمدي، ومنة القيعي، وإيهاب عبدالواحد، وتامر حسين.

آخر أعمال أحمد سعد

وكان آخر أعمال أحمد سعد تقديمه تتر مسلسل «سيد الناس»، بطولة شقيقه عمرو سعد، وحمل التتر نفس اسم المسلسل، أغنية «سيد الناس» من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر الحاج، وتوزيع أشرف البرنس، وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير.