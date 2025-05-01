بهذة الطريقة.. هدي الإتربي تحتفل بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة هدي الإتربي أنظار متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعة من الصور من احتفالها بعيد ميلادها.

هدي الإتربي تحتفل بعيد ميلادها

واحتفلت هدى الإتربي بعيد ميلادها وشاركت فيديو من جلسة تصوير عيد ميلادها، التي اختارت لها اللونين الأبيض والأسود.

إطلالة هدي الإتربي

وظهرت هدى الإتربي في الصور بفستان أسود، وبالونات من الأبيض والأسود، كعكة عيد ميلاد بيضاء كتب عليها بالأسود "عيد ميلاد سعيد"، وشمعة واحدة.

آخر أعمال هدى الإتربي

وكان آخر أعمال هدى الإتربي هو الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها بطولته كل من أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، أحمد كشك، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

وايضا شاركت في مسلسل نقطة سوده، بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي، مكون من 45 حلقة، يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، أحمد خالد صالح، هدى الإتربي، سماح أنور، أحمد بدير، أحمد مجدي، والراحلين أشرف عبدالغفور وناهد رشدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.