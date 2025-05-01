نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. آية سماحة تشارك كواليس مسلسل ظروف غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة اية سماحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام، صور من كواليس مسلسل ظروف غامضة بطولة أمير كرارة.

آية سماحة تشارك كواليس مسلسل ظروف غامضة

وظهرت ايه سماحة في الصور بجانب أمير كرارة، وكشفت عن اسماء شخصيات مسلسل ظروف غامضة، وعلقت: حسن ونادية.

تفاصيل مسلسل ظروف غامضة

ومسلسل ظروف غامضة، بطولة أمير كرارة وآية سماحة، والعمل مكون من 10 حلقات، تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

أحدث أعمال أمير كرارة

ومن ناحية أخرى، يواصل أمير كرارة حاليًا تصوير فيلمه الجديد الشاطر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل العديد من المفاجآت، ويضم هنا الزاهد، اللبناني عادل كرم، ومصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال آيه سماحة

وكان آخر أعمال آية سماحة هو فيلم "6 أيام"، وشاركها البطولة بطولة أحمد مالك، ومالك عماد وملك ياسر وأحمد عزت، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ودارت أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر.

وأيضا شاركت في مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني وآية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.