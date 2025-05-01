نادية الجندي تتألق بفستان أبيض في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة نادية الجندي قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بمجموعة صور من احدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ نادية الجندي

وظهرت نادية الجندي في الصور بإطلالة تعطيها سن العشرين، مرتدية فستان أبيض قصير ذو ذيل طويل.

إطلالة نادية الجندي

وارتدت نادية فستان أبيض قصير، ونسقت معهم حذاء فضي بكعب عال، ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات"، ووضعت ألوان مكياج هادئة، وربطت شعرها.

زيجات نادية الجندي

تزوجت نادية الجندي مرتين، الأولى من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم كانت الزيجة الثانية من المنتج محمد مختار، الذي عمل في السلك الدبلوماسي قبل لقائه بها، جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا.

آخر أعمال نادية الجندي

وكان آخر عمل فني للفنانة نادية الجندي من خلال مسلسل سكر زيادة، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، مأخوذ من فورمات أمريكية.

أبطال مسلسل سكر زيادة

وشارك في بطولة مسلسل سكر زيادة كلا من: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، مصطفى أبو سريع، وظهر بالعمل بالعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، شريف سلامة، روجينا، طارق عبدالعزيز، وهنادي مهنا، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.