فيلم سيكو سيكو يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تتعدى مليون جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 08:33 مساءً - مازال فيلم "سيكو سيكو" يتصدر المرتبة الأولى في شباك التذاكر بجميع دور العرض والجدير بالذكر أن يشارك في الفيلم عصام عمر وطه دسوقي، وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي، حقق الفيلم إيرادات بلغت مليون و210 ألف و555 جنيه.

كما تدور أحداث الفيلم حول شخصين لا يحب أحدهما الآخر، ولكن يضطران للتعاون سويًا بعد أن يكتشفان أن عمهما ترك لهما ثروة كبيرة، ما يورطهم في مواقف خطيرة.

في يوم 30 مارس تم تنظيم العرض الخاص للفيلم بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، كما يضم الفيلم نخبة من النجوم الشباب مثل طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، وعلي صبحي، وهو من تأليف محمد الدباج وإخراج عمر المهندس.

من جهة أخرى، يعرض لطه دسوقي مسلسل "ولاد الشمس" الذي قدمه في رمضان 2025، حيث يروي قصة صديقين نشأ معا في دار للأيتام ودفعتهما الظروف إلى عالم الجريمة.