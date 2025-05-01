النجمة العالمية هبة طوجي تحيي ليلة لا تُنسى في هايد بارك

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة اللبنانية العالمية هبة طوجي لإحياء ليلة لا تنسى يوم الخميس الموافق 15 مايو الجاري، على مسرح هايد بارك في منطقة التجمع الخامس، بمصاحبة الموسيقار أسامة الرحباني.

وتقدم هبة خلال الحفل العديد من الأغاني التي يحبها الجمهور وعالقة في أذهانهم، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد، تحت تنظيم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور.

بوستر حفلة الفنانة هبة طوجي

تفاصيل حفل الفنانة هبة طوجي

يأتي تنظيم هذا الحدث الفني المميز تحت إشراف المنتج ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور، الذي يعد جمهور الحفل بتجربة غير مسبوقة من حيث مستوى الإعداد، والتقنيات المستخدمة، والتجهيزات المصممة خصيصًا لهذه الليلة الاستثنائية.

ويُقام الحفل برعاية شركة هايد بارك للتطوير العقاري، في إطار رؤيتها لدعم الفنون والموسيقى، وتقديم فعاليات ترفيهية وثقافية عالمية المستوى داخل مجتمعاتها.