نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جليلة المغربية ترد على إساءة هالة سرحان للمغربيات: عيب كبير في حقك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت جليلة المغربية على تصريحات بسمه بوسيل على طليقها المطرب تامر حسني بأنها تريد الإرتباط من شاب مسلم معقبه أنها خلال الفترة التي كانت موجودة فيها مع تامر حسني رأت أنه كان يصلي جميع الفروض ومتدين للغاية.



وتابعت جليلة المغربية خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج الفصول الأربعة مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد أنه لا يحق لبسمة بوسيل أن تتحدث عن شعب مصر بطريقة خاطئة كما فعلت أثناء حديثها في تجربتها مع المطرب تامر حسني ولا يحق أن تتحدث عن والد ابنائها بتلك الطريقة، وفي نفس الوقت ضد الطريقة التي تحدثت بها الإعلامية هالة سرحان عن بسمة بوسيل لأنها أهانت شعب المغرب بأكمله، معقبة "عيب كبير لما تكون إعلامية تطلع تهين شعب كامل من أجل شخص".

وأوضحت جليلة المغربية أن شعب المغرب أرقى بكثير مما قالت عنهم الإعلامية هالة سرحان فهي بلد العزة والملوك والفخر والنساء المغربيات محترمات للغاية.