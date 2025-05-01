نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جليلة المغربية تكشف عن آخر رسالة غرامية بينها وبين تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأت الفنانة جليلة المغربية جمهورها ومتابعيها برسائل غرامية بينها وبين المطرب تامر حسني على الهواء مباشرة، موضحة أنها كانت تعتبره بمثابة والدها حيث كانت تقول له "بابا" وأنها كانت ترى فيه أشياء كثيرة تشبه والدها.



وأفصحت جليلة المغربية عن الرسائل المتبادلة بينها وبين المطرب تامر حسني وذلك خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج الفصول الأربعة مع الاعلامي اللبناني علي ياسين عبر قناة الجديد حيث كانت تقول له في آخر رسالة "أنت بتخليني بفرح" ليرد عليها "والله بجد أنت قمر"، أنها تلقت عروض كثيرة للزواج منها ولكنها كانت ترفض بشكل مستمر.

وأشارت جليلة المغربية إلى أنها تلقت مهر كبير للزواج منها وكان 20 مليون دولار ولكنها ليست نادمة على ذلك لأن الموضوع يعتبر في حد ذاته نصيب، والحب في حياتها أصبح ليس له مكان في قلبها فهي تفكر بعقلها بوقتنا الحالي.

فيما نفت جليلة المغربية عن وجود المساكنة بينها وبين تامر حسني نهائيًا، متسائلة "إزاي أعيش المساكنة مع واحد متزوج" ولم يكن هناك زواج سري حدث بينهما.