تامر يغني ووفاء عامر تزغرد بحفل زفاف جماعي في مطروح ... إليك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 06:31 مساءً - أُقيمت فعالية أسبوع الخير في مطروح، ولقد تم إقامة حفل زفاف جماعي لـ ٢٠٠ فتاة، وشارك العديد من النجوم هذه الفعاليات، وسط أجواء فرحة مشتعلة.

أحيا الفنان تامر حسني الفعاليات على مجموعة من أغانيه، وشاركته في الغناء الفنانة ليلى علوي، وأطلقت الزغاريد الفنانة وفاء عامر.

حرص أهالي العرسان على اتخاذ صور مجمعة مع الفنانين، لتكون ذكرى جميلة عن هذا اليوم، وحضر هذه الفعالية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الفنانين تواجدوا في هذه الفعالية، ومنهم: إلهام شاهين، وهالة سرحان، ووفاء عامر، وتامر حسني، وليلى علوي، وفيفي عبده، وحمادة هلال.